| Çin kedisinin rengi değişti mi?

Çin‘in reformist devlet başkanı Deng Xiaoping’in rejime işaret ederek “Önemli olan kedinin rengi değil, kaç fare yakaladığıdır.“ şeklinde bir sözünün olduğu söylenir.
Gerçekten de Çin, o günlerden bu yana çok fare yakaladı, şu anda da dünyanın en büyük üretim ekonomisi... Fakat yine de ABD hala dünyanın en büyük ekonomisi olma ünvanını bırakmıyor. Çünkü o, kedinin fare yakalama yeteneği kadar rengiyle de ilgilendi hep. Soğuk savaş döneminde Rusya da kedinin rengiyle pek ilgilenmemişti.
|Brand Value, 2018-2008, Brand Finance
Ancak son on yıllık marka değerleri ve “soyut şeyler” yaratma konusundaki performansına bakılırsa Çin’de kedinin rengi değişiyor. ABD’yi asıl ürküten de bu olsa gerek. Çünkü Çin tek başına bir üretim gücü olarak bir tehdit oluşturmuyor, hatta kapitalist dünyaya bu fonksiyonuyla hizmet ediyordu.
Türkiye de artık kedinin fare yakalama yeteneği kadar rengiyle de, hatta daha çok rengiyle ilgilense iyi olacak.