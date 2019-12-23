| Hayata sucuk olarak mı veda etsinler?

Büyükada’da on yıllardır süren sorunun kendi kendine çözüleceğini mi düşündük? Sahiplerinin keyfine bırakıp muşamba tenteli çirkin arabalar, iyi bakılmadığı belli atlarla ilgili bir standardizasyona, at sahiplerini cebren merhamete, iyi besleme ve iyi bakıma zorlamaya engel olan şeyin vurdumduymazlıktan başka bir şey olduğunu sanmıyorum.
Şimdi ne yapıyoruz? Hem bir güzelliği, bir nostajiyi, bir turistik değeri imha ediyor hem de bu atların insanla karşılıklı işbirliğine engel olup son nesillerinin hayata sucuk olarak veda etmelerine yol açıyoruz.
Bu kadar acizlik, vallahi bizim için bile fazla.
Video: “Büyükada’daki atları kaldırıp elektrikli arabalar koymak yerine insanlara seyisliği ve merhameti öğretelim. O atların yaşaması da o hizmeti vermeleriyle mümkün.”
Video: “Büyükada’daki atları kaldırıp elektrikli arabalar koymak yerine insanlara seyisliği ve merhameti öğretelim. O atların yaşaması da o hizmeti vermeleriyle mümkün.”