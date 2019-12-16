| Denizli horozundan Kırkağaç kavununa “orta gelir tuzağı”...

Karaca Kız’dan Devrek bastonuna, Atatürk’e benzeyen adamlardan Susurluk
ayranına, Denizli horozundan Kırkağaç kavununa, kelaynaktan kekliğe,
arıdan kelebeğe, taş taşıyıp laf taşımayan adamdan kulağa “ürkünç” şehir
heykelleri... Eğer biz şu soyutlama yeteneğimizi geliştiremezsek orta gelir tuzağı devam eder, asgari
ücret de yerinde sayar. Bilmenizi istedim.
Bu
arada, Endonezya’daki bir mağarada 44 bin yıllık duvar resmi bulundu.
Picasso Fransa’da bir mağarada bulunan 17 bin yıllık duvar resimlerini
gördüğünde “17 bin yıldır hiçbir ilerleme kaydetmemişiz.” demişti.
İyi ki bizdeki 44 bin yıllık gerilemeyi görmedi.