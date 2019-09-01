| Uzungöl nasıl kurtulur?

Etrafının betonlaşmasıyla birlikte artık bir göl olmaktan çıkıp “uzun havuz”a dönüşmüş bulunan Uzungöl’ü gerçekten kurtarıp eski doğallığına kavuşturmak istiyor muyuz? Eğer istiyorsak cami dahil oradaki çimento karışmış her şeyi yok etmek, birkaç kilometre uzaklıktaki uygun bir yere evleri, dükkanları, camileri ve otelleriyle yeni bir köy inşa ederek göl kıyısına yöre mimarisine uygun çay bahçesi veya restoran gibi tek katlı birkaç ahşap yapı, betonsuz taş ve ahşap unsurlarla yapılmış yol, hatta patikalarla yetinmekten başka çözüm yoktur.
Bu üşüşme haliyle Uzungöl yakın zamanda zaten değerini tümden kaybedeceği için oradaki ev, otel ve restoran sahiplerinin çıkarlarını koruyacak formül de budur.