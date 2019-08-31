31 Ağustos 2019 Cumartesi
| Bütün yollar İstanbul’a çıkar
Adı bile yanlış yazılarak Yerebatan Sarnıcı’nın yakınında bir köşeye tıkılmış gibi duran ve “Bütün yollar Roma’ya (yani Yeni Roma‘ya, yani İstanbul‘a) çıkar.” sözünün kaynağı olan bu taş (Milion Taşı) bin küsur yıl boyunca dünyanın Greenwich’i, bütün yolların başlangıç noktasıydı. Saatler buna göre ayarlanıyor, sıfır meridyen de buradan geçiyordu. Geçen yüzyılda konumunu Greenwich’e kaptırdı. Aynı konumu tekrar kazandırmak mümkün olmasa da, en azından onu mezbelelikten kurtarabilir, etrafını düzenleyebilir, içinde bulunduğu yerle hemzemin hale getirebilir, ışıklandırabilir, yanındaki kuru çeşmeye su verebilir, hatta gökyüzüne bir lazer huzmesiyle işaret koyabilir ve bin yıllık ünvanına yaraşır bir turizm değeri haline getirebiliriz.
Doğalgaza bir ay içinde ikinci zammın geldiği ortamda bu konu fantezi gibi gelebilir, ancak bu ve bunun gibi değerlerimizi gün ışığına çıkaramadığımız, bu topraklardaki büyük serveti sermayeye dönüştüremediğimiz sürece zamların sonu gelmez ki.