Aslında kurabiyedir ama adı “Ünye lokumu”dur. Anteplilerin tatlılarında yöre ürünü fıstık nasıl bolca yer alıyorsa bunun bazı çeşitlerinde de fındık kullanılır.
İlginç olan yanı, “paskalya” ikramlarında yer alan bu kurabiyenin kendilerini tehcirden kurtaran yetim Ermeni kızları tarafından yaşatılmaya devam etmesi, sonra da “Müslüman bayramları”nın ikramları arasına girerek ilginç bir kültürel devamlılık unsuru olmasıdır. “Kutsal günler” ikramı olarak.
Okuma parçası: Ermeni kızların Ünye’ye mirası: Ünye lokumu