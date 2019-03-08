| Geçiş zonu, Anadolu

Anadolu her tarafından ayrı bir kenar ülkesi, bir geçiş zonu (ekoton, ecotone), sınır (lisier) etkisinin yaşandığı zengin toprak parçasıdır. İstanbul, bölgesinin başkenti... Marmara Balkanlar’a, Ege Antik Yunan’a, Akdeniz Cebelitarık’a kadar kuzeyi ve güneyiyle tüm Akdeniz havzasına, Güney Doğu Mezopotamya’ya, Doğu Orta Asya’ya, Karadeniz Kafkasya’ya ve Rusya’ya açılır. Böyle bir kültür coğrafyası yeryüzünde yok. Burayı tek tipliliğe mahkum etmek de buralardaki serveti sermayeye dönüştürememek de büyük günahtır.