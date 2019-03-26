26 Mart 2019 Salı

| Bir vahşet üstüne parlayan yüzyılın iyilik hareketi

Ses ve görüntü taşıyan uydular ve kablolar, icat edildiklerinden bu yana belki de ilk kez dünyanın bir ucundan tüm dünyaya bu denli güçlü bir frekansla iyilik yaymayı başardılar.


Yeni Zelanda halkı Başbakan Jacinda Ardern’in “We are one.” çağrısı sonucunda başörtüsü, “Headscarf for Harmony” sloganı altında barışın, birlikte yaşamanın, terör, nefret ve ırkçılık karşıtlığının simgesi oldu. Cuma günü Yeni Zelanda halkı Müslümanlara desteğe koştu.

Başta başbakan olmak üzere kadın politikacılar, polisler, sanatçılar, haber spikerleri, öğrenciler, hatta çocuklar taktıkları başörtülerle teröre, nefrete ve düşmanlığa isyan etti. Bu o kadar büyük bir saygı ve merhamet hareketi oldu ki ki, Yeni Zelanda, binlerce kilometre öteden Hristiyan olmakla Haçlı olmayı birbirinden ayırdı, Müslümanların, hatta tüm dünyanın sevgisini kazandı. 

Daha ötesi nefret söylemlerinin, faşizmin ve ırkçılığın dünyanın her köşesinden fışkırdığı, kötülük ve umutsuzluk tohumlarının ekildiği şu günlerde Yeni Zelanda’dan umut aşıları yayıldı her yana. 

Bu duyarlılığa insanlık adına ne kadar teşekkür etsek azdır.