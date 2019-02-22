| “Gömülmenin neresinden dönülse kârdır.”

“Salonda ben çocuklarla oynarken Serpil mimarinin öneminden bahsediyor, Nazlı Hilal pür dikkat dinliyordu. Doğan Hasol bize hep kötü binada iyi insan yetişmez derdi. Çarpık şehirden de düzgün insan çıkmaz. Hepimizin sevdiği bir futbolcu, politikacı, sinemacı veya müzisyen var, fakat her birimiz yaşayan bir mimarı benimsiyor muyuz? Romalı mimar Vitruvius iki bin yıl önce yazdı; bir binanın üç özelliği olmalı, sağlamlık, kullanışlılık, estetik. Bu nitelikler şehrin bütünü için de lüzumludur. Aksi halde iyi binalar hayati çelişkilerin simgelerine dönüşür. Mimari kente karakter temin eder. Sadece Kâbe, Eyfel Kulesi, Hürriyet Abidesi gibi sembol yapılar değil, tüm yapılar şehrin temsilcisidir, kente özgü kültürün ya canlılığına ya da can çekişmesine etki eder. Mimari bütünlük insani yakınlığı, duygu birliğini mümkün kılar. Yapısal ortak paydadan mahrum bir muhitte insanların aşkları kısa sürer, kavgaları uzun. Mimari şehirde yaşayanların rollerini belirler, onları yönlendirir. Yozlaşmış bir yığın mıyız bireylerden müteşekkil bir toplum mu? Bu mimariye bakar. Herhangi bir kentin panoramik fotoğrafını inceleyerek orada oturanların ekonomik, psikolojik, eğitimsel, her türlü durumunu anlayabiliriz. Kentte meydan yoksa demokrasi gelişmez. Kaldırımlar darsa bireye saygı kıttır. Yapılar çok katlıysa kanser yaygındır, çünkü komşuluk ölmüştür. Binalar insanlardan uzun yaşar. Tapusu kimde olursa olun her bina şehirdeki herkesindir. Çünkü manzaranın değişmez bir parçasıdır. İçinde barınmasan da yapının yüzüne bakarsın. Somurtkan yapılar şehir hayatının tadını kaçırır. İyi bir bina yaptığınızda evlatlarınıza, torunlarınıza ve de komşularınıza harika bir hediye sunmuş olursunuz. Kötü bina yaparsanız gelecek nesilleri de hasta eder, kronik depresyona sürüklersiniz. Eğitim kalitesini arttırmada en az maliyetle en etkili sonuç okul binalarının ve bahçelerinin estetikleştirilmesiyle elde edilir. Bahçesi çölleşmiş cezaevi benzeri okullarda öğretmenler şefkatli, öğrenciler mutlu olamaz. Bahçeler dünyevi eserler olan binaların Cennet’le bağını kurar. Bahçesiz evden çıkan cenaze Cennet’e gidebilir mi? Bahçe bir binanın asıl manzarasıdır. Saklanmak için ideal yerleşimler olan metropoller kaçaklar için tasarlanmış gibidir, çünkü insanları birbirinden yalıtır, ayırır. Dolayısıyla bir tür cezaevi işlevi de görürler. Sanal alemin hipnotik mimarisi metropoldeki iptilalara yeni bir seri ekler. Büyük şehirlerde mukimsen ya kaçaksın ya da mahkum. Mimari üzerine düşünmek bizi ideolojik obsesyonlardan kurtarır. Kim ki mimariyi dert ediyor, kavgayı değil, aşkı seçiyor demektir. Aşıklar pembe panjurlu evi aşıp bir aşk şehri hayal etmeliler. Mimari bilmeden şehirli olunmaz. Sosyalist, özgürlükçü, dindar, muhafazakar, milliyetçi de olunmaz. Bu yüzden enkazda yankılanan kuru gürültü dinmiyor. Gömülmenin neresinden dönülse kârdır.”
—Murat Menteş, Ruhi Mücerret