“Avrupa’dan Asya’ya yürüyerek geçmek veya birkaç dirhem baharat, birkaç arşın ibrişim...” başlıklı yazımın üzerinden tam on iki yıl geçmiş. Buna rağmen benim görüşlerimde bir dirhem değişiklik yok. Evet, Boğaz’ın köprülerinden biri yaya trafiğine açılmalıdır. (Ki en uygunu 1’incisidir.) Hadi sınırlandırıp yaya turist geçişine diyelim.
Dünyada kıtalar aşıran başka köprü yok. Turizm ülkesiyiz iddiamıza rağmen bu gibi değerlere kayıtsız kalmamız anlaşılır gibi değil. Kanıksamak korkunç bir değer kaybı yaratıyor.
Bakın, konu açılınca durumu kanıksamamış Sevgili Anjelika Akbar’ın gözlerindeki ışıltıyı görün. Belki bilinciniz açılır, değerini anlarsınız.
Bu arada, bunun çok da yaratıcı bir fikir olmadığını söyleyeyim, çünkü dünyada örnekleri var. En ünlüsü San Francisco’daki Golden Gate. Görenler bilir, girişinde bir otopark ve selfi mekanı yer alır. Bisikletinizle veya yaya olarak köprüden geçebilirsiniz.