2 Şubat 2019 Cumartesi

| Bayrağa da yazıktır markaya da...

Adı bir zamanlar Eti Matik’ti. Yani koskoca Eti Maden’in adı bir temizlik ürününe marka adı yapılmıştı. Uyarılara rağmen durumun vehameti ancak beş altı yıl sonra anlaşılmış olmalı ki şimdi ana hammaddesinden kaynaklı olarak Boron oldu.


Tam doğru yola girilmiş diyecektim ki bu kadar rekabetçi bir ürünün lansman iletişiminde kategori ortalamasının bu kadar gerisinde kalması, çamaşır temizliğiyle hiç ilgisi olmamasına rağmen hamaset edebiyatının arkasına sığınılması hiç olmadı. Ne kadar rekabetçi ürünümüz olursa olsun, farklılaşmayı ve meydan okumayı kategori teamülleri içinde, kategorinin kodlarıyla yapmak zorundayız.

Dalgalanan Türk bayrağıyla don gömlek temizliği arasında böyle bir ilişki kurmak her şeyden önce ciddi bir özgüven sorunudur.

Bayrağa da yazıktır markaya da.