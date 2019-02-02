Adı bir zamanlar Eti Matik’ti. Yani koskoca Eti Maden’in adı bir temizlik ürününe marka adı yapılmıştı. Uyarılara rağmen durumun vehameti ancak beş altı yıl sonra anlaşılmış olmalı ki şimdi ana hammaddesinden kaynaklı olarak Boron oldu.
Tam doğru yola girilmiş diyecektim ki bu
kadar rekabetçi bir ürünün lansman iletişiminde kategori ortalamasının
bu kadar gerisinde kalması, çamaşır temizliğiyle hiç ilgisi olmamasına
rağmen hamaset edebiyatının arkasına sığınılması hiç olmadı. Ne kadar
rekabetçi ürünümüz olursa olsun, farklılaşmayı ve meydan okumayı
kategori teamülleri içinde, kategorinin kodlarıyla yapmak zorundayız.
Dalgalanan Türk bayrağıyla don gömlek temizliği arasında böyle bir
ilişki kurmak her şeyden önce ciddi bir özgüven sorunudur.
Bayrağa da
yazıktır markaya da.