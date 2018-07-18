| Sadece zeytinyağı üretmek yetmez

Türkiye’den en fazla zeytinyağını, aynı zamanda önemli zeytin üreticileri olan İspanya ve İtalya alıyor. Tabii, iç pazarda tüketmek için değil, markalayıp başka ülkelere satmak için.
Bizden giden halis
muhlis Türk zeytinyağı bir İtalyan şişesinin içine girer girmez
İtalya’nın soyut değerleriyle haşır neşir olarak henüz şişenin üstüne
herhangi bir marka basılmadan bile ciddi bir katma değer elde eder. Yani
bir İtalyan şişesi, daha zeytinyağı içine girmeden İtalya imajıyla
doludur ve artık bunun üstüne eklenen zeytinyağının Türkiye’den mi
Tunus’tan mı Cezayir’den mi Fas’tan mı geldiğinin hiçbir önemi yoktur.
Demek ki zeytinyağıyla birlikte başka değerler de üretmemiz gerekiyor.