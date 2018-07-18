18 Temmuz 2018 Çarşamba

| Sadece zeytinyağı üretmek yetmez

Türkiye’den en fazla zeytinyağını, aynı zamanda önemli zeytin üreticileri olan İspanya ve İtalya alıyor. Tabii, iç pazarda tüketmek için değil, markalayıp başka ülkelere satmak için.


Bizden giden halis muhlis Türk zeytinyağı bir İtalyan şişesinin içine girer girmez İtalya’nın soyut değerleriyle haşır neşir olarak henüz şişenin üstüne herhangi bir marka basılmadan bile ciddi bir katma değer elde eder. Yani bir İtalyan şişesi, daha zeytinyağı içine girmeden İtalya imajıyla doludur ve artık bunun üstüne eklenen zeytinyağının Türkiye’den mi Tunus’tan mı Cezayir’den mi Fas’tan mı geldiğinin hiçbir önemi yoktur.

Demek ki zeytinyağıyla birlikte başka değerler de üretmemiz gerekiyor.