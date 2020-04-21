21 Nisan 2020 Salı
| Brecht, Stanislavski ve reklam
Brecht‘in Epik Tiyatro kuramına göre oyuncular kendilerini saran üç duvar dışında dördüncü bir duvar daha bulunuyormuş gibi davranmazlar, yani karşılarındaki seyircilerin varlığından haberleri olduğunu belli ederler. Bu da tiyatronun illüzyonik etkisini ortadan kaldırır, seyircilerin katarsis yaşamasına engel olur.
Reklamların çoğu ise seyircide bir illüzyon yaratmayı hedefler ki etkileyiciliği yükselsin. Dijital mecralarda kullanılan geleneksel reklam filmleri de bir şekilde önlerindeki dördüncü duvar yıkıldığı için etkilerini önemli ölçüde yitirirler.
Daha çok haber kanallarının kullandığı reklamı geniş bir paspartuyla çevresinde haber bantlarının döndüğü ekranın ortasına almak da aynı şeyi yapar, reklamın illüzyonik etkisini azaltır. O nedenle bu reklamlar için daha az ödemek gerekir.