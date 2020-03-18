Bir katil virüs ırk, din, sınıf, statü ayrımı yapmadan tüm insanlığı tehdit edebiliyor. Başka zamanlarda turist diye can atan tatil beldelerinin belediye başkanları virüslerinizle buralara gelmeyin diyorlar. AB’nin sınır muhafızı Yunanistan göçmen akınına direnişini sürdürürken diğer Avrupa ülkeleri İtalyanları “istenmeyen insanlar” ilan ediyor. Buna karşın virüs yayıldıkça kendileri de hızla “istenmeyen insanlar“a dönüşüyorlar. Yıllardır AB‘nin sıkı vize rejiminden sonra bu kez Türkiye neredeyse tüm Avrupa ülkelerine kapılarını kapatıyor. ABD, Avrupa vatandaşlarını ülkesine kabul etmiyor. Bir süre sonra biz de ABD vatandaşlarına kapıları kapatabiliriz.
“İstemeyen insanlar”, “istenmeyen insanlar” olmayı da tecrübe ediyorlar.
Umalım ki bu salgın krizinden sonra insanlık daha iyi bir dünya için adım atabilsin.