| Prof. Dr. Ferruh Uztuğ ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer
Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferruh Uztuğ’la iletişim eğitiminden başlayarak orta öğretime kadar yaratıcı düşünce eğitiminin gerekliliği, tüm sektörler için yaratıcı düşüncenin önemi, Türkiye’nin yaratıcılık ve “soyut şeyler” üretebilme potansiyeliyle bu potansiyelin nasıl harekete geçirilebileceği gibi konular üzerinde konuştuk.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.