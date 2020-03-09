9 Mart 2020 Pazartesi
| Ebru Baybara Demir ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer
Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir’di. “Hayatları yoksullaştırmamak için hayalleri zenginleştirmek gerek.” diyerek Mardin’de bölge kadınları ve Suriyeli mülteci kadınlarla hayata geçirdiği projelerle dünyanın en itibarlı aşçılık ödülleri yarışması olan Basque Culinary World Prize’da iki yıl üst üste dünyanın en iyi on şefi arasına giren ilk ve tek Türk şefi Demir’le ilham verici hayat hikayesinden kendisine eşlik eden yirmi bir kadınla açtığı Mardin’in ilk turistik girişimi olan Cercis Murat Konağı’na, Anadolu’nun genetik mirası ve yerel tohumlarımız üzerine gerçekleştirdiği projelerden sosyal gastronomi ideallerine varan birçok konuda sohbet ettik.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.