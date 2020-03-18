| Dr. Ebru Nurluoğlu ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer
Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (AİP) Başkanı Dr. Ebru Nurluoğlu. Verimlilik, sosyal barış, değişim yönetimi, liderlik ve itibar konularında eğitimler veren, başkanı olduğu vakfı ve iyiliksever dostları üzerinden Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesindeki yetimlere şefkat ve iyilik taşıyan Nurluoğlu ile iyilikseverlik ve Türkiye’nin iyilik gücü üzerine sohbet ettik.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.