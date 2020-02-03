3 Şubat 2020 Pazartesi
| Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer
Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum sosyolog Prof. Dr. Besim F. Dellaloglu’ydu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi’nde sosyoloji alanında yapan, Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde dersler veren ve araştırmalar yapan, bu vesile ile dönem dönem Frankfurt, Paris, Lizbon, Strasbourg ve Mainz’da yaşayan Prof. Dellaloglu’yla Avrupa’da matbaanın icadından Sanayi Devrimi’ne, Rönesans’tan modernleşmeye, Türk modernleşmesinden muhfazakarlığa, toplumsal çatışmalardan kültürel sınıflara, marka yaratabilmenin kültürel dinamiklerinden ekonomik krizlere varan birçok konuda sohbet ettik.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.