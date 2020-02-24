| H. Engin Tuncer ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer
Soyut Şeyler Ekonomisi’nde bu haftaki konuğum Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik A.Ş. ve Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer’di. Tuncer’le Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının tarihinden bugünkü marka genişlemesine, Türk kozmetik sektöründen ülkemizin ihracat potansiyeline, yüz yıllık marka değerlerimizden Yüzyıllık Markalar Derneği’nin faaliyetlerine, Sakız Koyunu’ndan çiftçilik girişimlerine varan birçok konuda sohbet ettik.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.