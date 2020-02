| Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer

Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum tarihçi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Prof. Halil İnalcık’ın danışmanlığında 16. yüzyılda Batı Akdeniz’de Osmanlı korsanları üzerine hazırladığı tezle yüksek lisans derecesini alan, doktora çalışmalarını Georgetown Üniversitesi’nde Prof. Gabor Agoston ile Osmanlı-Habsburg rekabeti çerçevesinde “16. Yüzyıl Akdeniz’inde İstihbarat” üzerine tamamlayan, Journal of Early Modern History, Turkish Historical Review, Acta Orientalia Scientiarum Hungaricum gibi uluslararası dergilerde yayınladığı makalelerin yanı sıra Annual Meeting of the American Historical Association, Sixteenth Century Society and Conference, International Conference of Mediterranean Worlds, Annual Mediterranean Studies Association International Congress gibi konferanslarda 16. Yüzyıl Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine tebliğler veren, Sultanın Korsanları, Sultanın Casusları ve Bunu Herkes Bilir adlı kitapların yazarı Gürkan’la “Biz geri kalmadık, Avrupa ileriye gitti.” tezinin ayrıntıları üzerine konuştuk.Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.