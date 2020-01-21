| Yunus Baran ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer

Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum marka danışmanı ve stratejist Yunus Baran’dı. Markalara, girişimcilere ve kurumlara içgörü araştırmaları, konumlandırma stratejileri ve iletişim yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri sunan Baran’la Türkiye’nin markalaşmasından kamu diplomasisine, STK’lardan sosyal fayda projelerine, uluslararası iyilik hareketlerinden iyiliğin gücüne, kültür ve marka entegrasyonundan kültür diplomasisine varan birçok konuda sohbet ettik.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.