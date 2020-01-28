| Asude Alkaylı ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer
Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum marka uzmanı ve araştırmacı Asude Alkaylı’ydı. Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka Konseyi Kurucu Üyesi Alkaylı’yla marka tarihinden Osmanlı dönemi Alametifarika yıllıklarına, yüz yıllık markalarımızdan bugünün markalaşma çabalarına, dünya fuarlarından Seyr-i Türkiye Karadeniz Vapuru’na, Anadolu değerlerinden ülke ve şehir markalaşmasına varan birçok konuda sohbet ettik.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.