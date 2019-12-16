16 Aralık 2019 Pazartesi
| Yalın Alpay ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer
Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum ekonomist, siyaset bilimci, sanat yönetmeni ve yazar Yalın Alpay. Lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden alan, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan, doktora çalışmasına İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi’nde devam eden, kaleme aldığı tarih, siyaset, sanat ve ekonomi konularında birçok makale ve kitapların yanında çeşitli belgesel çalışmalarına danışmanlık yapan, TİM’de ekonomist ve Afrika koordinatörü olarak görev alan, çeşitli TV programlarına imza atan, halen İstanbul Art Show Sanat Fuarı Sanat Direktörü ve Ekotürk TV’nin Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olan Alpay’la sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik bağlantılarıyla “soyut şeyler”in ve markaların ekonomideki yeri üzerine sohbet ettik.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.