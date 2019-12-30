30 Aralık 2019 Pazartesi
| Fatoş Karahasan ile Soyut Şeyler Ekonomisi, A. Selim Tuncer
Soyut Şeyler Ekonomisi’nde konuğum yazar ve yönetim danışmanı Dr. Fatoş Karahasan’dı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Pazarlama İletişimi, Reklam ve Dijital Pazarlama dersleri veren, on dört yıl uluslararası reklam ajanslarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra şimdilerde yönetim danışmanı olarak yerli ve yabancı kuruluşların reklam ajansı konkurları, ürün lansmanları, ürün stratejileri ve araştırma projelerinde yer alan, pazarlama, iletişim ve yönetim konularında konuşmalar yapan ve eğitimler düzenleyen, önemli konferanslarda, moderatörlük ve konferans başkanlıkları üstlenen Karahasan’la konvansiyonelden dijitale, teknolojiden markaya, gençlikten eğitime, reklamdan yaratıcılığa uzanan birçok konuda sohbet ettik.
Soyut Şeyler Ekonomisi her cumartesi 21:00’de Ekotürk TV’de.